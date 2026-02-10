بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

اجتماع طارئ للجامعة العربية الأربعاء بشأن القرارات الإسرائيلية في فلسطين

ساعتين ago
اجتماع طارئ للجامعة العربية الأربعاء بشأن القرارات الإسرائيلية في فلسطين

وطنا اليوم:تعقد جامعة الدول العربية، غدا الأربعاء، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي صدرت أخيرا، وذلك بطلب من دولة فلسطين.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل قرارات حكومة الاحتلال العدوانية والتي تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يسمى “الإدارة المدنية” في سلطات الاحتلال، بما يشمل المساس بمكانة ووضعية الحرم الإبراهيمي الشريف، وفي ظل ما تشكله هذه القرارات الباطلة من استمرار في العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتعميق لسياسات الضم والتوسع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:50

قائمة الرواتب في باريس سان جرمان.. حكيمي في المركز الثالث

12:40

هل العطلة الصيفية ضرورة؟؟

12:33

طبيب سعودي يحذر الشباب من السويكة : علبة واحدة تعادل 60 سيجارة

12:26

التربية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي 2026/2027 – رابط

12:24

نقابة الصحفيين تنظم دورة “الكتابة الابداعية والرقمية والبودكاست في العقبه

12:18

قرار بإزالة ميدان الثقافة باربد واستبداله بإشارة ذكية

11:59

عطية يدعو لإعادة النظر في أسس دعم التعرفة الكهربائية واستحداث تعرفة موسمية عادلة

11:57

رئيس جامعة فيلادلفيا يشارك في افتتاح بطولة القائد للجامعات الأردنية في العقبة

11:33

مدفع رمضان يعود إلى تل إربد بعد 19 عاما من الغياب

11:29

غرفة تجارة عمان علامة فارقة في الاقتصاد الوطني ومنارة للعمل التجاري

11:24

صناعة عمان تنفذ ورشة توعوية متخصصة حول التصدير

11:20

وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026

وفيات
وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالى