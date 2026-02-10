الحكومة تبدأ المرحلة الثانية من جلساتها في المحافظات من الكرك

وطنا اليوم:يبدأ مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الثلاثاء، المرحلة الثانية من جلساته في المحافظات، تكريسا لنهج العمل الميداني، وتأكيدا لضرورة المتابعة الحثيثة للعمل، واستمرارا للتواصل المباشر مع الهيئات التمثيلية في المحافظات.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني: “نبدأ هذه المرحلة صباح الثلاثاء، بعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك، بمشاركة من ممثلي الهيئات والفعاليات الشعبية في المحافظة”.

وأضاف المومني عبر حسابه على “إكس” أن الجلسة ستتضمن استعراض ما تم تحقيقه في محافظة الكرك خلال العام الماضي، إلى جانب مناقشة التحديات والأولويات، وطرح خطط الوزارات التنموية للمرحلة المقبلة حول احتياجات المحافظة ومواطنيها ومتطلبات التنمية فيها.

وتابع: “من الكرك الأبية نبدأ بإذن الله جلسات مجلس الوزراء الميدانية لهذا العام”.