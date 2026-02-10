بنك القاهرة عمان
الأمن العام: القبض على حدث من جنسية عربية قتل صديقه وأصاب والده

5 ساعات ago
الأمن العام: القبض على حدث من جنسية عربية قتل صديقه وأصاب والده

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة جنوب عمّان فجر الثلاثاء بوفاة شخص وإصابة والده إثر تعرّضهما للطعن من قبل حدث من جنسية لبنانية (صديق المتوفى)، إثر خلاف نشب بينهم في أثناء وجودهم بمنزل الضحية.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى ضبط الجاني والأداة الحادّة المستخدمة وستتم إحالة القضية للقضاء بعد إنهاء التحقيقات.


