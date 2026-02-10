بنك القاهرة عمان
انخفاض تدريجي على الحرارة خلال الايام المقبلة

5 ساعات ago
انخفاض تدريجي على الحرارة خلال الايام المقبلة

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض قليل على الحرارة، ويكون الطقس مشمسا وباردا نسبياً في المرتفعات، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع غيوم عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض طفيف آخر، ويكون الطقس باردا نسبياً مع غيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل بعد الظهر هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة تنشط أحياناً.
اما الخميس، يكون الطقس باردا نسبياً في أغلب المناطق مع غيوم متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة، مع احتمال تدني مدى الرؤية صباحاً بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية.
ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على الحرارة، ويكون الطقس لطيفا نهاراً، وبارداً ليلًا مع تكاثر الغيوم واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة مثيرة للغبار.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16- 9 ، وفي المرتفعات الشمالية 14- 7 ، وفي مرتفعات الشراة 17 – 9 ، وفي مناطق البادية 23 – 8، وفي مناطق السهول 19- 10 ، وفي الأغوار الشمالية 25 – 12 ، وفي الأغوار الجنوبية 30- 18، وفي البحر الميت 27- 16 ، وفي خليج العقبة 28 – 17 درجة مئوية


