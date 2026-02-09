بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مرض صامت يزحف بين خيام النازحين.. التهاب السحايا يحاصر أطفال غزة

ساعة واحدة ago
مرض صامت يزحف بين خيام النازحين.. التهاب السحايا يحاصر أطفال غزة

وطنا اليوم:تحذّر الجهات الصحية في قطاع غزة من تفشٍ خطير لمرض التهاب السحايا بين النازحين على طول الشريط الساحلي غرب القطاع، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، وتسجيل أول حالة وفاة لطفلة بعد يومين فقط من تشخيص إصابتها بالمرض.
وأفاد طبيب الأطفال في مجمع ناصر الطبي، درويش أبو الخير، بأن المستشفى يستقبل حاليًا تسع حالات مؤكدة لأطفال دون سن الثالثة عشرة، من بينها حالة واحدة حرجة مصابة بالتهاب سحايا بكتيري، فيما تعود بقية الحالات لالتهاب سحايا فيروسي.
وأوضح أن جميع المصابين يخضعون للعلاج داخل غرف عزل خاصة، مع اتخاذ إجراءات مشددة لمنع انتقال العدوى، نظرًا لسهولة انتشار المرض عبر الرذاذ التنفسي أو الإفرازات البشرية.
وأشار إلى أن جميع الحالات تعود لأطفال يعيشون في خيام النزوح، ويعانون من سوء تغذية حاد، ما يفاقم خطورة المرض ويقلل فرص التعافي، محذرًا من مضاعفات قد تشمل فقدان السمع أو البصر أو الإصابة بالشلل أو الوفاة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:18

والدة النائب هاله الجراح في ذمة الله

20:35

ينتظرهم مصير أسود .. أبو عبيدة يشن هجوما حادا على عملاء الاحتلال بغزة

20:22

فضيحة إبستين تهز ستارمر وتفجر دعوات الاستقالة

19:45

استخدام نظام العد الذاتي في تعداد 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن

19:40

وزير المياه : الجانب السوري أوقف حفر الآبار قبل سد الوحدة

19:33

طلال أبو غزالة يقدم مقترحات للحكومة ردا على دراسة عطلة الثلاثة أيام أسبوعيا في الأردن

19:24

الغذاء والدواء تغلق مصنع ألبان في عمان لاستخدامه الحليب المجفف

19:22

عندما تصبح الخبرة شرطاً على البعض… وتُرفع عن آخرين

19:18

“زين” تُطلق موجة جديدة من الابتكار والاستثمار الجريء في فعالية Demo Day Zain

19:13

كتلة المستقبل نؤمن بأن يتم تمثيل المستثمرين في المناطق الحرة تمثيلا حقيقيا

19:09

البدور: المرحلة الأولى لمركز الصحة الرقمي توفر 3.5 مليون دينار في الأدوية والمطاعيم

19:05

الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمّان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها

وفيات
عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالىنعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام