مرض صامت يزحف بين خيام النازحين.. التهاب السحايا يحاصر أطفال غزة

وطنا اليوم:تحذّر الجهات الصحية في قطاع غزة من تفشٍ خطير لمرض التهاب السحايا بين النازحين على طول الشريط الساحلي غرب القطاع، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، وتسجيل أول حالة وفاة لطفلة بعد يومين فقط من تشخيص إصابتها بالمرض.

وأفاد طبيب الأطفال في مجمع ناصر الطبي، درويش أبو الخير، بأن المستشفى يستقبل حاليًا تسع حالات مؤكدة لأطفال دون سن الثالثة عشرة، من بينها حالة واحدة حرجة مصابة بالتهاب سحايا بكتيري، فيما تعود بقية الحالات لالتهاب سحايا فيروسي.

وأوضح أن جميع المصابين يخضعون للعلاج داخل غرف عزل خاصة، مع اتخاذ إجراءات مشددة لمنع انتقال العدوى، نظرًا لسهولة انتشار المرض عبر الرذاذ التنفسي أو الإفرازات البشرية.

وأشار إلى أن جميع الحالات تعود لأطفال يعيشون في خيام النزوح، ويعانون من سوء تغذية حاد، ما يفاقم خطورة المرض ويقلل فرص التعافي، محذرًا من مضاعفات قد تشمل فقدان السمع أو البصر أو الإصابة بالشلل أو الوفاة.