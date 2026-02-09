بنك القاهرة عمان
استخدام نظام العد الذاتي في تعداد 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن

ساعتين ago
وطنا اليوم:عدلت دائرة الإحصاءات العامة من منهجية التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 بحيث سيتم استخدام نظام العد الذاتي لأول مرة في التاريخ الإحصائي للأردن، وفقا للمدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات.
وقال فريحات، الاثنين إنّ نظام العد الذاتي سيتيح للمواطنين من خلال إدخال بياناتهم بشكل ذاتي ومباشر عبر رابط مخطط لهذه الغاية، دون الحاجة إلى زيارتهم ميدانيا من قبل الباحثين.
وأضاف، أن الباحثين الذي سيزرون منازل المواطنين، سيحملون باجات مخصصة لتعداد 2026 معززة برمز إلكتروني (QR Code) يتم مسحه من خلال المواطنين لإظهار كافة بيانات الباحث والتأكد من هويته، مشيرا إلى أن كافة بيانات المواطنين محمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، ولن يتم إفشائها لأي سبب كان.
وأوضح، أن هناك بيانات سيتم جمعها من المواطنين، وأخرى موجودة بالأصل على الجهاز اللوحي للباحث، مستقاة من الجهات الإدارية، بهدف التأكد منها ومن دقة البيانات وتوافقها مع السجلات الإدارية، بما يضمن الوصول إلى نتائج أكثر دقة للتعداد.
وأشار فريحات، إلى أن التعداد السكاني وصل للمرحلة الثالثة “وهي مرحلة الحصر”، حيث سيقوم خلالها الباحثين بزيارة المواطنين وأخذ بعض البيانات دون الحاجة إلى دخول المنازل، بهدف جمع البيانات اللازمة لتلك المرحلة، وتمهيد الطريق للمرحلة الرابعة والأخيرة من التعداد، وهي العد النهائي، والتي سيتم خلالها زيارة المنازل والدخول إليها من قبل الباحثين.
وكانت الإحصاءات العامة قالت، سابقا، إنّ التعداد السكاني وصل إلى المرحلة الثالثة من أصل أربع مراحل، مرجحًا الانتهاء من هذه المرحلة في حزيران المقبل، حيث إنّ عدد سكان الأردن يبلغ قرابة 12 مليون نسمة، يشكل الأردنيون منهم نحو 70%.


