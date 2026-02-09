الغذاء والدواء تغلق مصنع ألبان في عمان لاستخدامه الحليب المجفف

وطنا اليوم:أغلقت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة، مصنع ألبان في العاصمة عمان، منطقة الجسور العشرة، بعد أن كشفت عمليات المراقبة والتتبع، ضمن حملة رقابية نوعية نفذت منذ ساعات الفجر الأولى، عن توريد ونقل كميات من أكياس الحليب المجفف إلى المصنع.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، ان كوادرها تحفظت على كامل المنتجات في المصنع والتي شملت 10 أطنان من الأجبان والألبان، و 250 كيلو غراما من الحليب المجفف تمهيدا لإتلافها، نتيجة ضبط استخدام الحليب المجفف في انتاجها، مشيرة إلى أن استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان يشكل مخالفة للقواعد الفنية والمواصفات المعتمدة التي تشترط إنتاج هذه المنتجات من الحليب الطازج.

وأضافت، تمت إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مؤكدة أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة تنفذ جولات ميدانية على مدار الساعة، للتأكد من التزام مواقع تصنيع مثل هذه المنتجات بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة .

وتهيب المؤسسة بالمواطنين عدم شراء منتجات الألبان والأجبان إلا من المنشآت المرخصة؛ كما دعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.