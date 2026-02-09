بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الغذاء والدواء تغلق مصنع ألبان في عمان لاستخدامه الحليب المجفف

ساعتين ago
الغذاء والدواء تغلق مصنع ألبان في عمان لاستخدامه الحليب المجفف

وطنا اليوم:أغلقت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة، مصنع ألبان في العاصمة عمان، منطقة الجسور العشرة، بعد أن كشفت عمليات المراقبة والتتبع، ضمن حملة رقابية نوعية نفذت منذ ساعات الفجر الأولى، عن توريد ونقل كميات من أكياس الحليب المجفف إلى المصنع.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، ان كوادرها تحفظت على كامل المنتجات في المصنع والتي شملت 10 أطنان من الأجبان والألبان، و 250 كيلو غراما من الحليب المجفف تمهيدا لإتلافها، نتيجة ضبط استخدام الحليب المجفف في انتاجها، مشيرة إلى أن استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان يشكل مخالفة للقواعد الفنية والمواصفات المعتمدة التي تشترط إنتاج هذه المنتجات من الحليب الطازج.
وأضافت، تمت إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مؤكدة أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة تنفذ جولات ميدانية على مدار الساعة، للتأكد من التزام مواقع تصنيع مثل هذه المنتجات بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة .
وتهيب المؤسسة بالمواطنين عدم شراء منتجات الألبان والأجبان إلا من المنشآت المرخصة؛ كما دعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:18

والدة النائب هاله الجراح في ذمة الله

20:35

ينتظرهم مصير أسود .. أبو عبيدة يشن هجوما حادا على عملاء الاحتلال بغزة

20:22

فضيحة إبستين تهز ستارمر وتفجر دعوات الاستقالة

19:50

مرض صامت يزحف بين خيام النازحين.. التهاب السحايا يحاصر أطفال غزة

19:45

استخدام نظام العد الذاتي في تعداد 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن

19:40

وزير المياه : الجانب السوري أوقف حفر الآبار قبل سد الوحدة

19:33

طلال أبو غزالة يقدم مقترحات للحكومة ردا على دراسة عطلة الثلاثة أيام أسبوعيا في الأردن

19:22

عندما تصبح الخبرة شرطاً على البعض… وتُرفع عن آخرين

19:18

“زين” تُطلق موجة جديدة من الابتكار والاستثمار الجريء في فعالية Demo Day Zain

19:13

كتلة المستقبل نؤمن بأن يتم تمثيل المستثمرين في المناطق الحرة تمثيلا حقيقيا

19:09

البدور: المرحلة الأولى لمركز الصحة الرقمي توفر 3.5 مليون دينار في الأدوية والمطاعيم

19:05

الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمّان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها

وفيات
عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالىنعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام