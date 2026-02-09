بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يؤكد خلال استقباله عباس رفض أية قرارات تنتهك حقوق الفلسطينيين

ساعتين ago
الملك يؤكد خلال استقباله عباس رفض أية قرارات تنتهك حقوق الفلسطينيين

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في عمان، اليوم الاثنين، إدانة الأردن للإجراءات غير الشرعية التي تهدف لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية لبحث مجمل التطورات في الأراضي الفلسطينية، على الرفض التام لأية قرارات من شأنها انتهاك الحقوق العادلة والمشروعة للأشقاء الفلسطينيين وقيام دولتهم المستقلة على أساس حل الدولتين.
ولفت جلالة الملك إلى ضرورة إدامة التنسيق الثنائي ومع الشركاء الإقليميين والدوليين للضغط باتجاه وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي من شأنه تأجيج الصراع في المنطقة.
وبما يخص المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أعاد جلالته التأكيد على استمرار المملكة بالقيام بدورها التاريخي في رعاية هذه المقدسات، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها.
وبالحديث عن غزة، أكد جلالة الملك ضرورة الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، وتكثيف دخول المساعدات الإغاثية دون قيود للحد من الوضع الإنساني الكارثي.
وأكد جلالته دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.
بدوره، ثمن الرئيس عباس الدعم المتواصل الذي يقدمه الأردن، بقيادة جلالة الملك، للفلسطينيين، لافتا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ومن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى الأردن عطاﷲ خيري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:15

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشرايدة

18:10

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي  فعاليات عشائرية

16:45

أورنج الأردن راعي الاتصالات الحصري للمؤتمر الإقليمي الثامن لمؤسسة المهندسين الصناعيين والنظم لتعزيز مهارات الطلاب المهنية

16:38

الحركة السياحية في البترا تقترب من أرقامها القياسية

16:34

رئيس جامعة البترا يدعو إلى برامج تعليمية مرنة وتحديد ميول الطلبة مبكرًا

16:15

رؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في الاهتمام بالسردية الأردنية

16:11

الآلاف يتظاهرون في سيدني احتجاجاً على زيارة الرئيس الإسرائيلي

16:09

عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)

15:49

الجزيرة على حافة شلل جوي .. أزمة وقود تخنق كوبا

15:35

ظاهرة نادرة بين المربعانية والخمسينية تؤثر على الأردن وتنبيهات لمرضى الجهاز التنفسي

15:27

الشاعر سميح الغنميين كل عام وأنت بخير

15:17

ماسك يستغرب شراء إبستين كمية ضخمة من حمض الكبريتيك

وفيات
عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالىنعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام