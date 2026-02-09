بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأردن يحيي الذكرى الـ 49 لرحيل الملكة علياء الحسين

3 ساعات ago
الأردن يحيي الذكرى الـ 49 لرحيل الملكة علياء الحسين

وطنا اليوم:يصادف يوم الاثنين، التاسع من شباط / فبراير، الذكرى التاسعة والأربعين لاستشهاد المغفور لها بإذن الله، جلالة الملكة علياء الحسين، طيب الله ثراها، التي ارتقت شهيدة في مثل هذا اليوم من عام 1977، أثناء تأدية دورها الإنساني في تفقد أحوال المواطنين وشؤون حياتهم.

مسيرة حافلة بالعطاء
ولدت فقيدة الأردن في 25 كانون الأول / ديسمبر 1948 في القاهرة، حيث كان والدها المرحوم بهاء الدين طوقان يشغل منصب سفير المملكة هناك.
وقد تلقت تعليمها الجامعي في العلوم السياسية في جامعة “لويولا” بالعاصمة الإيطالية روما.
ومنذ اقترانها بالمغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، شكلت الملكة علياء نموذجا فريدا للمرأة الأردنية في العطاء، حيث أولت اهتماما لافتا بالانخراط بالعمل النسائي والخيري، وأسهمت في دعم النشاطات المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية والحياتية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
كما سعت جاهدة لتسليط الضوء على إسهامات المرأة الأردنية في تحقيق الأهداف التنموية، وعملت على تمكينها وتعزيز دورها في مجالات عديدة.

“تكية أم علي”.. الحلم الذي تحقق
وتخليدا لذكرى الفقيدة الراحلة، جسدت سمو الأميرة هيا بنت الحسين فكرة لطالما راودت والدتها المغفور لها الملكة علياء الحسين، بتأسيس “تكية أم علي”، التي تهدف إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين.

إرث مستمر
ويستذكر الأردنيون اليوم مناقب المغفور لها، مترحمين عليها، ويرون في صاحبي السمو الملكي الأمير علي بن الحسين و الأميرة هيا بنت الحسين رمزين للعطاء والتفاني في خدمة الأردن العزيز.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:15

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشرايدة

18:10

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي  فعاليات عشائرية

16:45

أورنج الأردن راعي الاتصالات الحصري للمؤتمر الإقليمي الثامن لمؤسسة المهندسين الصناعيين والنظم لتعزيز مهارات الطلاب المهنية

16:38

الحركة السياحية في البترا تقترب من أرقامها القياسية

16:34

رئيس جامعة البترا يدعو إلى برامج تعليمية مرنة وتحديد ميول الطلبة مبكرًا

16:17

الملك يؤكد خلال استقباله عباس رفض أية قرارات تنتهك حقوق الفلسطينيين

16:15

رؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في الاهتمام بالسردية الأردنية

16:11

الآلاف يتظاهرون في سيدني احتجاجاً على زيارة الرئيس الإسرائيلي

16:09

عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)

15:49

الجزيرة على حافة شلل جوي .. أزمة وقود تخنق كوبا

15:35

ظاهرة نادرة بين المربعانية والخمسينية تؤثر على الأردن وتنبيهات لمرضى الجهاز التنفسي

15:27

الشاعر سميح الغنميين كل عام وأنت بخير

وفيات
عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالىنعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام