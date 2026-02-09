بنك القاهرة عمان
توسيع خدمات ترخيص المركبات في مركزي المقابلين والعقبة

ساعة واحدة ago
توسيع خدمات ترخيص المركبات في مركزي المقابلين والعقبة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن التوسع في تقديم خدمات ترخيص المركبات لفئة الخصوصي الصغيرة، في مركزي خدمات المقابلين والعقبة، وذلك في إطار خطتها المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية وتعزيز سهولة الوصول إليها بكفاءة وجودة عاليتين.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، يشمل هذا التوسع باقة من خدمات الترخيص المتكاملة، مثل الفحص الفني ونقل الملكية، إضافة إلى خدمة التأمين الإلزامي، بما يوفر على المواطنين الوقت والجهد من خلال الحصول على عدة خدمات في موقع واحد.
ويأتي تفعيل هذه الخدمات ثمرة للتعاون المشترك بين مراكز الخدمات الحكومية ودائرة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة خدمية أكثر سلاسة ومرونة، من خلال إتاحة الخدمات خلال ساعات المساء، لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم في أوقات تناسبهم، انسجاما مع نهج الحكومة في تقديم خدمات مرتكزة على المواطن.
وأكدت الوزارة أن مراكز الخدمات الحكومية تضطلع بدور محوري في تقريب الخدمات من المواطنين، عبر بيئة خدمية موحدة تعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية وترفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
وتستقبل المراكز المواطنين يوميا حتى الساعة السابعة مساء، بما يتيح مرونة أكبر للاستفادة من الخدمات في أوقات مناسبة لمختلف فئات المجتمع


