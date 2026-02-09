وطنا اليوم:أعلن نادي السيلية القطري، الأحد، إصابة اللاعب علي علوان بقطع في أربطة الكاحل، وأنه سيجري عملية جراحية لتثبيت ودعم الأربطة المصابة.

وقال النادي، عبر “إكس”، إن مدة العلاج قد تستغرق 3 أشهر قبل عودة علوان للملاعب.

وكان علوان تعرض الخميس لإصابة خلال مباراة، وعلى إثرها تم نقله إلى مستشفى سبيتار للاطمئنان على حالته الصحية، بحسب ما أعلن النادي.