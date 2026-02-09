وطنا اليوم:أعلن نادي السيلية القطري، الأحد، إصابة اللاعب علي علوان بقطع في أربطة الكاحل، وأنه سيجري عملية جراحية لتثبيت ودعم الأربطة المصابة.
وقال النادي، عبر “إكس”، إن مدة العلاج قد تستغرق 3 أشهر قبل عودة علوان للملاعب.
وكان علوان تعرض الخميس لإصابة خلال مباراة، وعلى إثرها تم نقله إلى مستشفى سبيتار للاطمئنان على حالته الصحية، بحسب ما أعلن النادي.
إصابة اللاعب علي علوان بقطع في أربطة الكاحل
وطنا اليوم:أعلن نادي السيلية القطري، الأحد، إصابة اللاعب علي علوان بقطع في أربطة الكاحل، وأنه سيجري عملية جراحية لتثبيت ودعم الأربطة المصابة.