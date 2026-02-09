بنك القاهرة عمان
4 ساعات ago
تعرض النائب صالح العرموطي لوعكة صحية مفاجئة تحت قبة البرلمان

وطنا اليوم:تعرض رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب، الدكتور صالح العرموطي، لوعكة صحية مفاجئة، الاثنين، قبيل انطلاق أعمال الجلسة التشريعية للمجلس.
وفقد فقد قطب البرلمان الأردني توازنه نتيجة لعارض صحي مرتبط بانخفاض في ضغط الدم، مما استدعى تدخل كوادر الإسعاف الفوري لتقديم الرعاية اللازمة له.
وتوجه رئيس مجلس النواب مازن القاضي إلى مقعد النائب فور وقوع العارض الصحي، ليتبعه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي حرص على الاطمئنان على حالته قبل مغادرته القبة.
كما قام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بمرافقة النائب


