يوتيوب يعرض المحتوى المدبلج بلغة المشاهد تلقائيا

وطنا اليوم:أعلنت منصة مشاركة الفيديو “يوتيوب YouTube”عن إطلاق ميزة تقنية ثورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح عرض المحتوى المدبلج بلغة المستخدم الخاصة تلقائيا، في خطوة تهدف إلى صياغة مستقبل جديد للمشاهدة العابرة للحدود وكسر حواجز اللغة نهائيا.

ووفقا للمنصة، تعتمد هذه التقنية على خوارزميات متطورة قادرة على تحليل إعدادات اللغة المفضلة للمشاهد، لتفعيل المسار الصوتي المطابق فور بدء الفيديو، مما يلغي الحاجة للتنقل اليدوي بين خيارات الصوت.

وقد كشفت المنصة عن أن الميزة بدأت بدعم أكثر من 40 لغة عالمية بشكل أساسي تتصدرها “اللغة العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية”، مع خطة توسعية تشمل لغات أقل انتشارا خلال العام الجاري.

وتدمج المنصة تقنيات “توليد الصوت الاصطناعي” التي تضمن محاكاة نبرة صوت صانع المحتوى الأصلي وتزامنها بدقة مع حركة الشفاه، مما يمنح تجربة طبيعية تتجاوز أسلوب الدبلجة التقليدي.

وأكدت يوتيوب، أن هذا التحديث يعلن رسميا عن انتهاء عصر القنوات المتعددة، حيث لن يضطر صانع المحتوى بعد الآن لإنشاء قنوات منفصلة لكل لغة مثل العربية والإنجليزية، بل ستندمج كافة الجهود والمشاهدات في قناة واحدة رسمية، وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح المرحلة التجريبية التي أثبتت أن

الفيديوهات متعددة اللغات سجلت ارتفاعا بنسبة 15% في وقت المشاهدة من جمهور خارجي، مما يساهم في رفع “قوة القناة” وتصنيفها العالمي.

وأشارت المنصة إلى أن هذا التحول يمثل ثورة اقتصادية للمبدعين، حيث يمنحهم القدرة على الوصول لمليارات المشاهدين بجهد إنتاجي أقل، ويعزز من مكانة “يوتيوب” كجسر عالمي للتبادل الثقافي والمعرفي.