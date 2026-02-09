بني مصطفى تجري زيارة مفاجئة لدور رعاية الأحداث والوفاق الأسري في إربد

وطنا اليوم:تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال زيارة ميدانية مفاجئة، دار تربية وتأهيل الأحداث في محافظة إربد، وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية للمراكز والدور التابعة للوزارة.

واطلعت بني مصطفى، خلال الزيارة، على نوعية الخدمات المقدمة لمنتفعي الدار من فئة الأحداث، مستعرضة سبل تطوير منظومة الرعاية المقدمة لهم.

ووجهت الوزيرة كادر العاملين في الدار بضرورة توفير كافة الإمكانات اللازمة لإعادة تأهيل الأحداث، مع التركيز على إكسابهم المهارات والتدريب على المهن الحرفية، بما يمكنهم من الانخراط في سوق العمل بعد خروجهم.

كما أوعزت باستكمال كافة إجراءات الصيانة للمبنى، لتوفير بيئة مناسبة تضمن تلقي الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يحقق مصلحة الأحداث الفضلى.

تعزيز الدعم النفسي والتمكين في دار الوفاق الأسري

وعلى صعيد متصل، شملت جولة بني مصطفى زيارة دار الوفاق الأسري في إربد، حيث جالت في مرافق الدار واطلعت على واقع الخدمات المقدمة للمنتفعات.

وتابعت الوزيرة البرامج المنفذة والمتعلقة بالدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى جهود التمكين الاقتصادي والإرشاد الأسري الموجه للنساء المنتفعات من خدمات الدار.

وشددت الوزيرة، خلال لقائها بالقائمين على الدار، على أهمية مضاعفة الجهود لتوفير بيئة آمنة وكريمة للمنتفعات، بما يسهم في حمايتهن وإعادة إدماجهن في أسرهن ومجتمعهن بشكل فعال.

وأكدت أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير هذه المرافق لتكون منارات للإصلاح والتمكين الاجتماعي