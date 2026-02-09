الاتصال الحكومي: حوار وطني مرتقب لإثراء السردية الأردنية في جميع المحافظات

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن هناك حواراً وطنياً سيجري خلال الأسابيع المقبلة في جميع محافظات المملكة لإثراء السردية الأردنية.

وقال، إن الحوار سيشارك فيه الشباب والمثقفين والأكاديميين من كافة المحافظات، لإبداء وجهات نظرهم وتقديم المقترحات التي تسهم في إثراء السردية الأردنية، على أن يتم تضمين جميع التوصيات التي تخرج عن هذا الحوار في السردية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية سمو ولي العهد بإطلاق مشروع «السردية الأردنية.. الأردن – الأرض والإنسان»، الذي يهدف إلى توثيق تاريخ الأردن والإنسان عبر ملايين السنين وصولاً إلى قيام الدولة الحديثة.

وأشار إلى أن هناك قصصاً عظيمة يجب أن توثق وتؤرخ وتكتب للناس، إضافة إلى وثائق وقصص ينبغي الإعلان عنها، مبيناً أن المنصة التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع إدارة التراث في الديوان الملكي ستتيح لكل الأردنيين، إلى جانب الجهد الأكاديمي المنهجي الذي سيعتمد على خيرة الكفاءات الأردنية في مختلف الحقول، المساهمة في توثيق السردية الأردنية.

وأوضح أن توثيق السردية يحمل رسالة أساسية مفادها أن أرض الأردن هي أرض استقرار وبناء حضاري، وليست مجرد ممر لعبور الحضارات البشرية التي مرت على هذه البلاد، كما ستشير السردية إلى أن الإنسان الأردني تفاعل مع هذه البيئة على مدى 2.5 مليون عام، وساهم في بناء المجتمعات الإنسانية ونشوء الحضارات.

وبيّن أن الأردن اليوم هو مزيج حضاري من حضارات عديدة مرت على هذه البلاد، ما أفرز حالة متميزة تُعد عنواناً في المنطقة الإقليمية، مؤكداً أهمية غرس السردية في الأجيال القادمة لتعزيز فخرهم بتاريخهم، وأن الأردن لم يكن مجرد عابر للحضارات، بل كان فاعلاً ومؤثراً ومتفاعلاً معها.

وأشار إلى أن الشكل الذي يعيشه الأردني اليوم هو امتداد تاريخي لمجموعة الحضارات التي مرت على الأردن وشكلت الشخصية الأردنية المتميزة.