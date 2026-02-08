أمانة عمان تعلن شروط إقامة الخيم الرمضانية

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى التعليمات والشروط الخاصة بإقامة الخيم الرمضانية لعام 2026.

وبحسب التعليمات فإنه لا يجوز إقامة أي خيمة رمضانية إلا بعد الحصول على التصريح اللازم من أمانة عمان، والحصول على موافقة محافظ العاصمة ووزارة السياحة للمنشآت السياحية.

وحددت الأمانة ساعات العمل في الخيم الرمضانية مع أذان المغرب وحتى موعد تقديم السحور، واشترطت أن تكون الخيمة أو الصيوان من مادة جيدة مقاومة للعوامل الجوية، وتتوافر فيها شروط السلامة العامة كافة، وعدم إزعاج المجاورين أو إعاقة الحركة المرورية، والالتزام بمدة التصريح، وإزالة الخيمة خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء مدته.

كما نصت على وضع التصريح في مكان بارز داخل الخيمة او الاحتفاظ به وإبرازه حين الطلب، وللأمانة كامل الأحقية بإنهاء التصريح وإزالة الخيمة في حال مخالفة الشروط أو وجود شكوى حقيقية.

وشددت التعليمات على أن تكون الخيمة تابعة لمحل مرخص مهنيا تحت بند مطعم سياحي، أو كافتيريا، وكوفي شوب، ومقهى شعبي، ومطعم فئة مقهى وفندق، على أن تكون ملاصقة للمحل وتشكل جزءا منه، ولن يسمح بإقامة الخيم الرمضانية في المناطق المنظمة سكن باستثناء الفنادق، وفي حال كان المحل قائما ضمن تنظيم تجاري محلي فيشترط ان يكون بعيدا عن اقرب منطقة سكنية مأهولة، وبمسافة لا يقل نصف قطرها عن 200 متر، وبعيدة عن أماكن العبادة والمستشفيات مسافة لا تقل عن 250 مترا.

واشترطت التعليمات والشروط، تأمين مواقف سيارات كافية مع تقديم خدمة اصطفاف السيارات، وتوفير مرافق صحية للذكور والإناث، وعدم تقديم المشروبات الروحية والكحولية، والالتزام بالمهنة المرخصة للمحل بعدم تقديم الارجيلة في الخيم العائدة للمحلات غير الحاصلة على رخصة مهن (تقديم الارجيلة) والالتزام بالتعليمات الخاصة بتقديم الارجيلة الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بالمحلات الحاصلة على رخصة مهن (تقديم الارجيلة)، إضافة إلى عدم استقبال من هم دون سن 18 عاما إلا بمرافقة ذويهم، والالتزام بالنظام والآداب العامة.

وسمحت التعليمات للمحال المرخصة مهنيا بمهنة (المخابز و إعداد أو بيع الحلويات) بإقامة خيمة لغاية إعداد وبيع القطايف دون استيفاء بدل الاستغلال شريطة ان تكون الخيمة ملاصقة للمخبز وتشكل جزءا منه، والتقيد بالشروط البيئية والصحية وعدم استغلال الأرصفة، وتقديم تأمينات أو شيك بنكي بقيمة 100 دينار ضمانات للالتزام بالتعليمات وإزالة الخيمة خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء شهر رمضان المبارك.

وبخصوص المحلات المرخصة مهنيا لبيع أدوات كهربائية، سمحت التعليمات بإقامة خيمة رمضانية لعرض وبيع الفوانيس والزينة الخاصة بشهر رمضان المبارك شريطة ان تكون الخيمة ملاصقة للمحل او مقامة على قطعة ارض فضاء خالية غير متصلة بالمحل بغض النظر عن مساحتها مع اشتراط موافقة مالك القطعة و عدم التسبب بإرباكات مرورية، وتقديم تأمينات أو شيك بنكي بقيمة 200 دينار ضمانات للالتزام بالتعليمات وإزالة الخيمة خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء شهر رمضان المبارك.

ووفقا للتعليمات يتم تقديم طلب الحصول على الخيم لدى المنطقة المعنية، مرفقا بصورة عن رخصة المهن العائدة لمقدم الطلب، حيث يتم الكشف على الموقع من قبل الأقسام المعنية، وتناط صلاحية البت في قرار منح التصريح بمدراء المناطق، وتكون مدة التصريح شهر واحد فقط (خلال شهر رمضان) لجميع الخيم.