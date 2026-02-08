صندوق استثمار أموال الضمان يحتفي بعيد ميلاد جلالة الملك وذكرى الوفاء والبيعة

وطنا اليوم:أقام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي احتفالًا وطنيًا بمناسبة عيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وذكرى الوفاء والبيعة، عبّر خلاله عن اعتزازه بهذه المناسبات الوطنية التي تجسّد معاني الانتماء والولاء للعرش الهاشمي، وتكرّس دلالاتها الوطنية الجامعة.

وخلال الحفل، الذي حضره مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي وموظفو الصندوق، قال رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إن هذه المناسبات تمثل محطات وطنية عميقة الدلالة، يستذكر فيها الأردنيون النهج الهاشمي الأصيل الذي أرسى دعائمه جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والقائم على الحكمة والاستقرار والعمل الجاد، وهو النهج الذي يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله قيادته برؤية ثاقبة مكّنت الأردن من مواصلة مسيرته بثبات رغم مختلف التحديات.

وبيّن ملحس أن صندوق الاستثمار استلهم من هذا النهج أسس عمله في الحوكمة الرشيدة والعمل المؤسسي، ما انعكس على أدائه المالي وتوسّع استثماراته قطاعيًا وجغرافيًا، محققًا خلال عام 2025 أداءً استثنائيًا عزّز من خلاله قاعدة موجوداته، وأنجز مشاريع استراتيجية، وحقق نموًا ملحوظًا في الدخل الاستثماري، متجهًا بثقة نحو خطط استثمارية مستقبلية طموحة تعزز الاستدامة المالية، وتعظم الأثر الاقتصادي والتنموي لاستثماراته.

من جانبه، أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عزالدين كناكريه، أن الاحتفاء بإرث جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وبالمسيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، يجسّد حالة وطنية متجددة من الالتفاف حول القيادة الهاشمية المظفرة، ويعكس الثقة الراسخة بنهجها ومسيرتها.

وأضاف كناكريه أن الرؤية الملكية تشكّل البوصلة التي يهتدي بها الصندوق لتحقيق المزيد من الإنجازات، حيث واصل جهوده وفق نهج منضبط قائم على الكفاءة وحصافة اتخاذ القرار، ما أسفر عن نتائج مالية وتشغيلية متميزة، وتطوير آليات العمل، والتوسع في مسارات التحول الرقمي، إلى جانب الحصول على شهادات الآيزو في إدارة الجودة وأمن المعلومات، والمضي قدمًا في ترسيخ ثقافة التميز والاستدامة.

وتخلل الحفل عرض فيديو استعرض أبرز محطات وإنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من إنجازات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال عام 2025، كما جرى تكريم عدد من موظفي الصندوق الحاصلين على جائزة الموظف المتميز للعام 2025، وأصحاب الأفكار الإبداعية، تقديرًا لعطائهم المهني وإسهاماتهم في رفع مستوى الأداء، وتعزيز روح المبادرة وثقافة الابتكار.