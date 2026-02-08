بنك القاهرة عمان
كامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالى

22 دقيقة ago
كامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالى

وطنا اليوم: انتقل إلى رحمته تعالى الوجيه كامل الشّعلان والد الأديبة الأستاذة الدّكتورة سناء الشّعلان (بنت نعيمة) عن عمر يناهز الخامسة والسّبعين عاماً، بعد صراع مرير مع المرض العضال الذي جابهه بكلّ صبر واحتساب وشجاعة، وبعد مسيرة حافلة بالعطاء والبذل والخير والتّسامح والإحسان والصّلاح.
وإذ تنعى أسرة الشّعلان فقيدها العزيز، فإنّها تتضرّع لله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يمطره بشآبيب مغفرته، وتتقدّم بالشّكر والتّقدير والامتنان لكلّ مَنْ شارك في تشيع المرحوم إلى مثواه الأخير، ولكلّ مَنْ قام بواجب العزاء، وشارك آل الشّعلان في مصابهم بفقيدهم العزيزي الطّاهر.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون


نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامعبدالمجيد العمرو قاضي الإستئناف سابقاً في ذمة اللهوفيات الأحد 8 – 2 – 2026نعي حاجه فاضلهوفيات الجمعة 6-2-2026