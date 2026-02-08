الأشغال تبدأ حملة لتأهيل وإنارة طرق حيوية للحد من الحوادث

وطنا اليوم:​تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ أعمال ميدانية واسعة لإعادة تأهيل شبكات الإنارة على مجموعة من الطرق الحيوية والرئيسة في مختلف المحافظات.

واستهلت كوادر الوزارة الفنية العمل على طريق العدسية – البحر الميت لتعويض أعمدة الإنارة المفقودة، بالتوازي مع إطلاق مشروع لتركيب أعمدة إنارة جديدة على طريق عمان – جرش، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الطرقية.

​وتأتي هذه الخطوات ضمن إستراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لتحسين مستوى الرؤية الليلية وتعزيز معايير السلامة المرورية على المسارات الإستراتيجية، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه التحسينات هو الحد من وقوع الحوادث المرورية وتوفير بيئة تنقل آمنة ومريحة للمواطنين وزوار المملكة على حد سواء.