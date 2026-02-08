بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأشغال تبدأ حملة لتأهيل وإنارة طرق حيوية للحد من الحوادث

26 دقيقة ago
الأشغال تبدأ حملة لتأهيل وإنارة طرق حيوية للحد من الحوادث

وطنا اليوم:​تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ أعمال ميدانية واسعة لإعادة تأهيل شبكات الإنارة على مجموعة من الطرق الحيوية والرئيسة في مختلف المحافظات.
واستهلت كوادر الوزارة الفنية العمل على طريق العدسية – البحر الميت لتعويض أعمدة الإنارة المفقودة، بالتوازي مع إطلاق مشروع لتركيب أعمدة إنارة جديدة على طريق عمان – جرش، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الطرقية.
​وتأتي هذه الخطوات ضمن إستراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لتحسين مستوى الرؤية الليلية وتعزيز معايير السلامة المرورية على المسارات الإستراتيجية، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه التحسينات هو الحد من وقوع الحوادث المرورية وتوفير بيئة تنقل آمنة ومريحة للمواطنين وزوار المملكة على حد سواء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:51

أمانة عمان تعلن شروط إقامة الخيم الرمضانية

19:45

صندوق استثمار أموال الضمان يحتفي بعيد ميلاد جلالة الملك وذكرى الوفاء والبيعة

19:41

كامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالى

19:39

هيئة الأوراق المالية توافق على تسجيل صندوق كابيتال للاستثمار العالمي

19:33

ولي العهد: العمل جار لرفع كفاءة العمل الحكومي لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين

19:25

ألغاه الاحتلال.. ما هو القانون الأردني الذي يحظر بيع أراضي الضفة لليهود؟

19:17

نحو حركة وطنية فلسطينية…جديدة ومتجددة

19:15

الدوام المرن وعطلة اليوم الثالث

19:11

مندوبا عن الملك وولي العهد ..العيسوي يعزي آل عابدين

19:09

توزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم رمضان

19:05

إعلان القوائم النهائية للمرشحين للاستفادة من المنح والقروض

17:00

جمال مميت .. هكذا تفاعلت المنصات مع عاصفة اليابان الثلجية

وفيات
كامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالىنعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامعبدالمجيد العمرو قاضي الإستئناف سابقاً في ذمة اللهوفيات الأحد 8 – 2 – 2026نعي حاجه فاضله