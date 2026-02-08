وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليابان الصديقة بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددًا من المدن.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب اليابان، معربًا عن أصدق التعازي لأُسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
الأردن يعزي اليابان بضحايا العاصفة الثلجية
