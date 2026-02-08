بنك القاهرة عمان
الأردن يعزي اليابان بضحايا العاصفة الثلجية

41 دقيقة ago
الأردن يعزي اليابان بضحايا العاصفة الثلجية

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليابان الصديقة بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددًا من المدن.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب اليابان، معربًا عن أصدق التعازي لأُسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


