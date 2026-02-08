جماهير دوري المحترفين على موعد مع سهرات كروية في ليالي رمضان

وطنا اليوم:تنتظر الجماهير الأردنية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، سهرات كروية تنافسية في دوري المحترفين لكرة القدم، وسط أجواء رمضانية مميزة وحضور جماهيري متوقع في المدرجات.

وأعلن اتحاد كرة القدم استمرار إقامة مباريات الدوري خلال شهر رمضان، في ظل احتدام المنافسة على لقب الدوري بين فرق الحسين إربد، الفيصلي، الرمثا، والوحدات، إلى جانب صراع أكثر من نصف فرق الدوري للهروب من شبح الهبوط.

وحدد الاتحاد مواعيد المباريات عند الساعة التاسعة والنصف مساء، بما ينسجم مع أجواء الشهر الفضيل.

وبدأت الجماهير تستحضر ذكريات السهرات الكروية الرمضانية في سنوات سابقة، حين كانت المدرجات تمتلئ بالمشجعين الذين يتوافدون بعد الإفطار وصلاة التراويح، في أمسيات رياضية تمتد إلى ما بعد منتصف الليل، وتتزامن مع أجواء دينية واحتفالية خاصة.

وأكد متحدثون، أن اتحاد كرة القدم وفق في قراره باستمرار المباريات خلال رمضان، نظرا لما تحظى به السهرات الكروية الرمضانية من شعبية كبيرة لدى الجماهير.

وقال مشجع فريق الحسين إربد، ماهر موسى، إن مباريات دوري المحترفين التي تقام خلال ليالي رمضان ستشهد حضورا جماهيريا لافتا، في ظل اشتداد المنافسة بين فرق الحسين والفيصلي والرمثا والوحدات، مشيرا إلى أن الجماهير تجمع بين أداء العبادات والاستمتاع بسهرات كروية جميلة خلال الشهر الفضيل.

من جانبه، رأى مشجع نادي الفيصلي ورئيس نادي عجلون، رجائي الصمادي، أن الجماهير الأردنية تتوق لمباريات رمضان، خاصة تلك التي تقام بعد صلاة التراويح، لما لها من دور في إعادة الحياة إلى المدرجات التي تعاني في الفترة الحالية من ضعف الحضور الجماهيري.

وأضاف الصمادي أن الصراع القوي على لقب الدوري بين أربعة فرق سيسهم في إحياء المدرجات خلال رمضان، ويمنح الجماهير فرصة الاستمتاع بمباريات تنافسية ذات طابع رمضاني خاص.

بدوره، أكد مشجع نادي الوحدات أحمد سمور أن الجماهير تشتاق للأجواء التنافسية القوية في ليالي رمضان، معتبرا أن الجمع بين العبادة والاستمتاع بالمباريات الجماهيرية يمنح الشهر الفضيل نكهة مميزة.

أما مشجع فريق الرمثا محمد أبو شقرا، فأشار إلى أن أجمل المباريات هي تلك التي تقام في سهرات رمضانية تنافسية، معربا عن تطلعه لمتابعة صراع قوي بين الفرق الأربعة المتنافسة على لقب الدوري خلال رمضان المقبل