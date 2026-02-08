بنك القاهرة عمان
نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام

ساعة واحدة ago
نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام

((يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)) صدق الله العظيم

وطنا اليوم:بقلوب مطمئنه وراضية أنعى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى
” الحاج محمد ياسين- ابو بسام والد زوجتي .

حيث سيكون بيت العزاء للنساء فقط في منزلي الكائن في عبدون خلف نقابة المقاولين اعتبارًا من يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٥/٢/٩ من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء وليوم واحد فقط.

داعيا المولى عزوجل له الرحمة والمغفرة وان يحشرة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

اخوكم ” عصام ابو طويلة ” ابو عبدالله


وفيات
