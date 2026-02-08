بنك القاهرة عمان
المعونة الوطنية تحذّر: قسائم المكرمة الملكية غير قابلة للبيع أو التنازل

ساعة واحدة ago
المعونة الوطنية تحذّر: قسائم المكرمة الملكية غير قابلة للبيع أو التنازل

وطنا اليوم:أكد صندوق المعونة الوطنيةـ أن القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية غير قابلة للبيع أو التنازل، محذرًا من التعامل مع أي إعلانات أو منشورات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.
وأوضح الصندوق، ردًا على ما جرى تداوله حول عرض بيع قسائم شرائية، أن عملية الشراء في المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية لن تتم إلا بعد إبراز الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، وذلك للتحقق من هوية المستفيد ومطابقتها مع بيانات الصندوق.
ودعا الصندوق الأسر المستفيدة إلى عدم الانسياق خلف أي محاولات استغلال أو بيع القسائم


