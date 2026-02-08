تحويلات مرورية في عمان اعتبارا من الليلة

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم، على امتداد شارع زهران، في المنطقة الواقعة بين الدوار السادس والدوار السابع، وذلك بسبب تعرض جسر المشاة أعلى نفق صهيب لحادث سير.

وأوضحت الأمانة أن التحويلات المرورية تشمل تحويل السير القادم من الدوار السادس يمينًا باتجاه شارع المدينة المنورة، وتحويل السير القادم من الدوار السابع باتجاه شارع الوكالات، وكذلك باتجاه نفق صهيب المؤدي إلى شارع المدينة المنورة.

وبيّنت الامانة أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على السلامة العامة، ولتمكين الفرق الفنية المختصة من فحص الجسر وتقييم الأضرار وإجراء الأعمال اللازمة، مؤكدة أن كوادرها، بالتعاون مع إدارة السير، ستقوم بتنظيم الحركة المرورية في الموقع للتخفيف من الازدحامات.

ودعت أمانة عمّان السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية واللوحات التحذيرية، واستخدام الطرق البديلة المتاحة، مشيرةً إلى أنه سيتم إعادة فتح الطريق فور الانتهاء من الأعمال المطلوبة