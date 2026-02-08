بنك القاهرة عمان
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة

ساعتين ago
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، مساء أمس السبت، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.
وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود، وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة


