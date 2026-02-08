الأردن يدين هجوما استهدف قافلة إغاثة في إقليم كردفان بالسودان

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الهجوم الذي استهدف قافلة إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنشآت طبية في إقليم كردفان في جمهورية السودان الشقيقة انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، مشدِّدًا على دعم الأردن لجميع الجهود المُستهدِفة حلّ الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه