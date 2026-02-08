بنك القاهرة عمان
الأردن يدين هجوما استهدف قافلة إغاثة في إقليم كردفان بالسودان

3 ساعات ago
الأردن يدين هجوما استهدف قافلة إغاثة في إقليم كردفان بالسودان

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الهجوم الذي استهدف قافلة إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنشآت طبية في إقليم كردفان في جمهورية السودان الشقيقة انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، مشدِّدًا على دعم الأردن لجميع الجهود المُستهدِفة حلّ الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه


