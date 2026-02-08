مبادرة النيابية تشيد بإنجازات شركة الفوسفات الأردنية ونتائجها المالية القياسية

وطنا اليوم:أشادت كتلة حزب مبادرة النيابية بالإنجازات المتواصلة التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مثمنةً الإدارة الحكيمة والرؤية الاستراتيجية لمعالي رئيس مجلس الإدارة، والتي أسهمت في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية متميزة عززت مكانة الشركة محلياً وعالمياً.

وقال رئيس الكتلة النائب أحمد الهميسات، إن ما تحقق من إنجازات متتالية في الشركة يعكس قيادة ملهمة ونهجاً إدارياً قائماً على الكفاءة والاحترافية في إدارة الملفات الاقتصادية والإدارية، مؤكداً أن هذه الرؤية الثاقبة كان لها أثر واضح في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي، وتحسين موقع الأردن على الخريطة الاقتصادية العالمية.

وأوضح الهميسات أن شركة الفوسفات سجلت صافي أرباح بعد الضريبة لعام 2025 بلغت نحو 601 مليون دينار، فيما حققت المجموعة أرباحاً إجمالية وصلت إلى 887 مليون دينار، مشيراً إلى أن البيانات الموحدة أظهرت وصول صافي مبيعات المجموعة خلال العام ذاته إلى مليار و448 مليون دينار.

وأضاف أن المجموعة حققت كذلك عوائد مجزية على رأس المال الاسمي بلغت 200%، فيما بلغ نصيب السهم من الأرباح الصافية 2.004 دينار، وهو ما يعكس متانة المركز المالي للشركة ونجاح سياساتها التشغيلية والاستثمارية.