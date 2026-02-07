المعايطة: التطور الطبيعي للأحزاب هو الطريق لتشكيل حكومات برلمانية

وطنا اليوم _

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق لتشكيل حكومات برلمانية، مؤكدًا اهمية استمرار عملية التحديث السياسي، ووجود تعددية وبرامج سياسية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة، بعنوان “الألوان السياسية والتوجهات الحزبية”، بمشاركة قيادات الأحزاب، وبالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الاحزاب، ضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن، وبالشراكة مع الإتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية، هي شريك اساس في عملية التحديث السياسي، في إطار تطبيق القانون، حيث لا توجد ديمقراطية دون تطبيق القانون، مبينًا أهمية وضوح ومفهوم اللون والتوجه السياسي للاحزاب، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بحسب بيان للهيئة، اليوم السبت.

وتتناول الورشة التي يقدمها الخبير الدولي الدكتور محسن المرزوقي، على مدار 3 أيام متتالية عددا من المحاور المتعلقة بالايدولوجيا والبرامج الحزبية الانتخابية، ونماذج الشعبوية والخطاب الإنساني، والسيادية، والبراغماتية، وأهمية البرامج في تموضع الأحزاب وديمومتها.

كما تتناول الورشة التوجهات الحزبية وتكنولوجيا المعلومات، والتحولات الايدولوجية المعاصرة، وآلية تحول هذه التوجهات إلى سياسة تواصلية.

ويتخلل الورشة مقترحات تطبيقية لمراجعة التوجه الحزبي والايدولوجي، بالإضافة إلى عروض تقديمية وجلسات نقاشية وتفاعلية.