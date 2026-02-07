بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المعايطة: التطور الطبيعي للأحزاب هو الطريق لتشكيل حكومات برلمانية

22 دقيقة ago
المعايطة: التطور الطبيعي للأحزاب هو الطريق لتشكيل حكومات برلمانية

وطنا اليوم _

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق لتشكيل حكومات برلمانية، مؤكدًا اهمية استمرار عملية التحديث السياسي، ووجود تعددية وبرامج سياسية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة، بعنوان “الألوان السياسية والتوجهات الحزبية”، بمشاركة قيادات الأحزاب، وبالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الاحزاب، ضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن، وبالشراكة مع الإتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الأحزاب السياسية، هي شريك اساس في عملية التحديث السياسي، في إطار تطبيق القانون، حيث لا توجد ديمقراطية دون تطبيق القانون، مبينًا أهمية وضوح ومفهوم اللون والتوجه السياسي للاحزاب، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بحسب بيان للهيئة، اليوم السبت.
وتتناول الورشة التي يقدمها الخبير الدولي الدكتور محسن المرزوقي، على مدار 3 أيام متتالية عددا من المحاور المتعلقة بالايدولوجيا والبرامج الحزبية الانتخابية، ونماذج الشعبوية والخطاب الإنساني، والسيادية، والبراغماتية، وأهمية البرامج في تموضع الأحزاب وديمومتها.
كما تتناول الورشة التوجهات الحزبية وتكنولوجيا المعلومات، والتحولات الايدولوجية المعاصرة، وآلية تحول هذه التوجهات إلى سياسة تواصلية.
ويتخلل الورشة مقترحات تطبيقية لمراجعة التوجه الحزبي والايدولوجي، بالإضافة إلى عروض تقديمية وجلسات نقاشية وتفاعلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
20:28

في ذكرى الوفاء والبيعة.. بطريرك القدس يشيد بالدور الهاشمي التاريخي في حماية المقدسات

20:17

رئيس البرلمان العربي يهنئ الأردن بيوم الوفاء والبيعة

20:14

نائب الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين

20:03

وزير البيئة: العمل المناخي مسار وطني متكامل

19:55

الأردن وتركيا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات الملك وأردوغان

19:53

الملك والرئيس التركي يعقدان مباحثات في اسطنبول

19:50

وزيرا الشباب والتعليم العالي يبحثان مع الجامعات تعزيز التعاون لتمكين الشباب

19:48

المنتخب الوطني للتايكواندو يحصد 8 ميداليات في بطولة كأس العرب

19:13

صعقة كهربائية تنهي حياة أُردني في السعودية

19:10

وفاة شاب طعنًا والقاتل يسلم نفسه للأجهزة الأمنية في الكرك

17:39

الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات حملة “البر والإحسان” للفئات المستهدفة في معان

17:36

وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مركز “مطمئنة” للفتيات الأول من نوعه في المملكة والإقليم

وفيات
نعي حاجه فاضلهوفيات الجمعة 6-2-2026وفيات الخميس 5-2-2026وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026