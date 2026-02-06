شكاوى من عودة ارتفاع أسعار الدواجن في الأردن

وطنا اليوم:شهدت أسعار الدواجن في الأردن ارتفاعا كبيرا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 130 قرشا في الأسواق، رغم الوعود المتكررة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بضبط الأسعار وتكثيف الرقابة على التجار والموردين.

ورجح مراقبون للسوق أن تستمر هذه الارتفاعات إلى دينار ونصف أو أعلى في الأيام والأسابيع المقبلة، في ظل فشل الإجراءات الرقابية الرسمية في الحد من ضبط الأسعار.

وعبر مواطنون عن استيائهم الشديد من عودة الأسعار للارتفاع بقوة بعد فترة انخفاض قصيرة، مما يثير مخاوف واسعة من استغلال الطلب المتزايد على الدجاج الذي يبقى المادة الأساسية على موائد الأردنيين خلال الشهر الفضيل