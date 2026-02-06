بدء أعمال صيانة لطريق دافوس باتجاه الشونة الجنوبية

وطنا اليوم:تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، اليوم الجمعة، يرافقه مدير الإسناد المهندس أحمد مشايخ، ومدير صيانة الشونة الجنوبية المهندس أحمد العدوان، وبمشاركة كوادر مديرية الإسناد جهود كوادر سلطة وادي الاردن في البدء بتنفيذ أعمال صيانة مؤقتة لطريق دافوس – الشونة الجنوبية، موعزا بإعادة اوضاع الطريق وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة لضمان استمرارية الحركة المرورية والخدمة وسلامة مستخدميه.

وأكد أمين عام سلطة وادي الاردن، أن كوادر السلطة ستباشر اعتباراً من يوم السبت بتنفيذ أعمال صيانة مؤقتة، مبيناً أنه هناك تحويلة بديلة وجاهزة للاستخدام لضمان انسيابية الحركة، وذلك إلى حين استكمال الدراسات الفنية وتنفيذ المعالجات الدائمة وفق الأصول الفنية ضمن جهودها التشاركية مع كافة المؤسسات لتحسين الخدمة للمواطنين في جميع المناطق.

ودعا مستخدمي الطريق بدءا من السبت لأخذ الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم.