انخفاض حجم التداول العقاري في الأردن 6% الشهر الماضي ليسجل 513 مليون دينار

وطنا اليوم:بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال شهر كانون الثاني الماضي 513.4 مليون دينار، مسجّلا انخفاضا بنسبة 6% مقارنة بنفس الشهر من عام 2025، وفق بيانات دائرة الأراضي والمساحة، التي أظهرت تراجع مبيعات الأراضي 23% والشقق 16% للشهر ذاته.

وأظهرت البيانات ارتفاع إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال كانون الثاني 2026 بنسبة 1% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 25.9 مليون دينار.

وخلال شهر كانون الثاني الماضي، بلغ إجمالي عدد معاملات بيع العقار من شقق وأراضي 9,562 معاملة، بانخفاض نسبته 21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي سجلت 12,116 معاملة.

وأشارت الأرقام إلى انخفاض معاملات بيع الشقق في المملكة بنسبة 16% خلال كانون الثاني الماضي، لتسجل 2,393 شقة مقارنة بـ2,861 شقة في كانون الثاني 2025، فيما تراجعت معاملات بيع الأراضي بنسبة 23% لتبلغ 7,169 معاملة، مقابل 9,255 معاملة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بعدد الشقق المباعة حسب المساحة خلال كانون الثاني الماضي، انخفض عدد الشقق المباعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 5%، مسجلا 765 شقة مقارنة بـ805 شقق في كانون الثاني 2025.

كما تراجعت مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا بنسبة 15%، لتبلغ 653 شقة، مقابل 772 شقة في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفضت مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 15%، لتسجل 1,097 شقة مقارنة بـ1,284 شقة خلال كانون الثاني 2025.

705 عقارات بيعت للشركات

وبلغ إجمالي عدد العقود والعقارات المباعة للشركات خلال كانون الثاني الماضي نحو 705 عقارات، وفق التقرير .

وفيما يتعلق بتملك غير الأردنيين، تراجع عدد معاملات التملك خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت مبيعات الشقق لغير الأردنيين بنسبة 11%، مقابل انخفاض مبيعات الأراضي بنسبة 15% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى انخفاض القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 30% مقارنة بكانون الثاني 2025، لتبلغ نحو 10 ملايين دينار.

وأظهرت إحصائيات التملك أن نسبة المالكين من الإناث بلغت 34.79%، مقابل 65.21% للذكور.

وتصدر المركز الرئيسي للدائرة الإيرادات بنحو 5.3 ملايين دينار، تلاه تسجيل أراضي غرب عمّان بنحو 2.76 مليون دينار، ثم تسجيل أراضي عمّان بنحو 2.73 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات تسجيل أراضي شمال عمّان نحو 2.68 مليون دينار، وتسجيل أراضي جنوب عمّان نحو 2.51 مليون دينار.