التنمية : ضبط 738 متسولا ومتسولة الشهر الماضي

وطنا اليوم:نفذت وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال مديرية مكافحة التسول، حملاتها الميدانية خلال شهر كانون الثاني الماضي، حيث وصلت إلى (539) حملة في مختلف مناطق المملكة، أسفرت عن ضبط (738) متسولاً ومتسولة.

وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري الصادر، اليوم الخميس، أنها استقبلت 7609 دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي، و150 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج الشهر الماضي، في حين أجرت 128 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، 1453 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.

‏ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 55 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 10 أطفال، بالإضافة إلى ترخيص 9 حضانات جديدة.

‏‏وبين التقرير، أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية -إدارة حماية الأسرة والأحداث 183 حالة، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 203 حدثاً، استفاد منهم 68 حدثاً من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية ادارة الحالة 35 طفلاً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل 874 مستفيد ومستفيدة.

‏وفي قطاع الجمعيات، اظهر التقرير أن عدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها بلغت 5 هيئات، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 4 هيئات، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 4 لجان، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها 15 جمعية.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6001 جمعية، حيث جرى تسجيل 9 جمعيات جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 415 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 38 جمعية.

‏‏وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 41518 اسرة، ومن برنامج الدعم النقدي الموحد تخصيص 205902 أسرة ، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 57 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق (100%)