نائب رئيس الوزراء الاماراتي: 240 ألف مليونير يعيشون في دبي

ساعتين ago
نائب رئيس الوزراء الاماراتي: 240 ألف مليونير يعيشون في دبي

وطنا اليوم:أكد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن 240 ألف مليونير يعيشون في دبي ثرواتهم تجاوزت 785 مليار دولار.
وقال خلال القمة العالمية للحكومات إن دولة الإمارات بفضل الله ثم برؤية القيادة الرشيدة.. نجحت في إكمال بناء هرم الذكاء الاصطناعي بجميع ركائزه الخمس: «الطاقة النظيفة، والرقائق CHIPS، والبنية التحتية، والنماذج، والتطبيقات».
وأكد أن قوة الدول واستدامتها في العصر الحديث تقوم على توازن استراتيجي بين التقدم التكنولوجي والصناعي المتطور، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والقيمي كصمام أمان للمجتمعات، مشيراً إلى أن الإمارات الأولى عالمياً وأكثر دول المنطقة تنوعاً وتوازناً للطاقة.
وقال : «لا تشلون هم.. (أسرتك)، (دينك)، (صناعتك)، (أموالك) بأمان.. أنت بأمان.. في حصن الإمارات المنيع».
وشدد على أن الأسرة المتماسكة ومكارم الأخلاق هي الركيزة الأهم على الإطلاق لبناء مجتمع صلب والاستثمار السيادي الحكيم، مشيراً إلى أن الدولة الحكيمة هي التي تستثمر في الصناعة لتعزيز القوة والحماية، مع التمسك بالقيم الأخلاقية لتكون أكثر قدرة على الصمود.


