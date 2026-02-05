ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,851 شهيداً

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,851 شهيدا، و171,626 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم الخميس، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 27 شهيدا، و18 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 574، وإجمالي الإصابات إلى 1,518، فيما جرى انتشال 717 جثمان