461 مليون دينار تكلفة تقديرية لمشروع تخزين الطاقة الكهرومائية قرب سد الموجب

وطنا اليوم:قدّرت الحكومة، تكلفة مشروع تخزين الطاقة الكهرومائية قرب سد وادي الموجب بقرابة 461 مليون دينار، بقدرة استيعابية تبلغ نحو 450 ميغاواط، ضمن المشاريع التي أعلنتها في برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029.

ويأتي المشروع ضمن منظومة شراكات متكاملة وقائمة غنية بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات متعددة، ومفتوحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، بما يعكس توجها لتعزيز النمو في قطاعات الطاقة واللوجستيات والبنية التحتية، وتوفير بيئة تمكينية تقلّل المخاطر وتسرّع تنفيذ المشاريع.

ويأتي مشروع تخزين الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ المياه بالقرب من سد وادي الموجب بقدرة استيعابية تبلغ نحو 450 ميغاواط، ضمن محور التنسيق بين قطاعات الطاقة وإدارة الطلب وتخطيطه، كأحد المشاريع المحورية في قطاع الطاقة، وفق بيانات الوثيقة .

ويُعد المشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتخزين الطاقة الكهرومائية بقدرة تقريبية 450 ميغاواط لمدة 7 ساعات، ويشمل إنشاء خزانين بسعة إجمالية تبلغ 2.7 مليون متر مكعب، ويستخدم نظاما مغلقا مع توربينات عكسية لتوليد الكهرباء واستقرار الشبكة الوطنية، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه وتقليل الفاقد.

وضمن قطاع الطاقة أيضا، طُرحت مجموعة مشاريع استراتيجية، من بينها خط أنابيب غاز الريشة بنظام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل ونقل الملكية، لإنشاء خط أنابيب ينقل ما بين 500 و1000 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز الطبيعي المستخرج من حقل الريشة شرق الأردن إلى خط الغاز العربي عبر نقطة الربط في منطقة الخناصري.

كما تشمل الفرص المطروحة شبكة توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمّان والزرقاء، التي تهدف إلى توفير إمدادات الغاز الطبيعي للمدينتين، وتشمل إنشاء شبكة خط أنابيب رئيسية بطول 61 كيلومترًا لتزويد مختلف القطاعات.

وتتضمن القائمة كذلك؛ مشاريع طاقة شمسية بسعة إجمالية تبلغ 200 ميغاواط ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة إجمالية تبلغ 100 ميغاواط لمدة 4 ساعات، من خلال تطوير وتشغيل محطات طاقة شمسية في مواقع مناسبة بالأردن، لزيادة توليد الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ودعم أهداف الطاقة النظيفة، مع أنظمة حماية وصيانة وقائية لضمان الكفاءة وطول العمر التشغيلي.

كما طُرح مشروع توليد طاقة الرياح بسعة 100 ميغاوات لتوليد طاقة نظيفة ومتجددة، يقلل الانبعاثات الكربونية ويدعم التنمية المستدامة للطاقة.

وفي إطار التحول نحو مصادر الطاقة المستقبلية، شملت الفرص الاستثمارية تطوير البنية التحتية للاستخدام المشترك للهيدروجين الأخضر، والذي يهدف إلى إنشاء مرافق مركزية متقدمة تُمكّن من إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بكفاءة عالية، وتوفير منصة بنية تحتية مشتركة وفعّالة من حيث التكلفة، بما يعزز جذب الاستثمار ويزيد من كفاءة استخدام الموارد، ويدعم تموضع الأردن كمركز إقليمي تنافسي في صناعة الهيدروجين الأخضر.

وضمن مشاريع الغاز، طُرح تطوير محطات الغاز الطبيعي المضغوط، حيث تقدم الشركة الوطنية للبترول الغاز الطبيعي للمطورين المهتمين بمصانع الغاز الطبيعي المضغوط في منطقة الريشة، بهدف زيادة استخدام الغاز المحلي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم النمو الصناعي.

كما تشمل الفرص تطوير حقل السرحان، كفرصة استكشاف في منطقة بترولية بمساحة 443 كيلومترا مربعا، تتميز بتغطية واسعة بالمسوحات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد، ووجود 12 بئرا مثقوبة، من بينها بئر WS-4 الذي أظهر إمكانات إنتاج أولية، بما يوفر فرصة جذابة للمستثمرين الراغبين بالدخول إلى قطاع البترول في الأردن.

كما أُدرجت فرص استكشاف حقل الغاز شمال الريشة وشرق الصفاوي، حيث تقدم شركة البترول الوطنية الأردنية فرصة شراكة استراتيجية لتطوير حقلي غاز عاليي الإمكانات، تشمل إمكانيات التوسع ضمن امتياز الريشة بمساحة 7,600 كيلومتر مربع، ومناطق ذات إمكانيات عالية ضمن امتياز شرق الصفاوي بمساحة 9,643 كيلومتر مربع بالقرب من حقل الريشة الجنوبي.

وتضمنت الفرص كذلك محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة (CCGT) بقدرة تقريبية تبلغ 700 ميغاواط تعمل بالغاز الطبيعي، ومرتبطة بخط الغاز الأردني، حيث سيتم نقل الكهرباء عبر ساحة تحويل بقدرة 132/400 ك.ف مرتبطة بشبكة الكهرباء الوطنية، وتمتلك وتدير الساحة وخطوط النقل الجهة نفسها.