بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن تلوث مياه منطقة الشميساني

36 دقيقة ago
النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن تلوث مياه منطقة الشميساني

وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن تلوث مياه منطقة الشميساني كيف حصل وماهو الضرر الناتج عنه ومن تم محاسبته ومن يتحمل فاتورة شهر التلوث.
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: تلوث مياه الشميساني
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1.ما هي نتائج الفحوصات الميدانية والمخبرية لتحديد سبب تلوث مياه الشرب في منطقة الشميساني وهل ثبت حدوث اختلاط فعلي مع مياه الصرف الصحي ومن هي الجهة المسؤولة عن هذا الخلل، وكيف تمت مساءلتها.؟
2.كيف تم إبلاغ سكان المنطقة رسميًا فور اكتشاف التلوث لتوجيههم بالإجراءات الوقائية وما الآلية المتبعة لدى الحكومة للتواصل السريع مع المواطنين في مثل هذه الحالات الطارئة.؟
3.كيف تم تزويد سكان المنطقة بمياه صالحة للشرب أثناء حصول التلوث وهل شمل التزويد كل سكان المنطقة وكم المدة التي بقي فيها السكان دون وصول مياه مباشرة إلى منازلهم وكيف ستتعامل الحكومة مع فاتورة الشهر الذي حصل فيه التلوث هل ستُلغى عن سكان المنطقة أم سيتم تخفيضها أطلب تزوي بالقرار الإداري الذي سيعالج مشكلة الفاتورة خلال الشهر الذي حصل فيه التلوث.؟.
4.ما هي الإجراءات القانونية والإدارية التي ستتخذها الحكومة بحق أي موظفين أو متعاقدين ثبت تقصيرهم في مسؤولياتهم المتعلقة بسلامة المياه العامة وحقوق المواطنين في الحصول عليها.؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:30

بمواصفات خيالية.. تفاصيل سيارة تركية أهداها أردوغان للسيسي

10:25

وثائقي جديد عن مايكل جاكسون.. وتسجيلات لم تنشر من قبل

10:21

عِبَر من فضيحة إبستين… حين ينقلب الظلام على صانعيه

10:16

هل يجوز للمرأة الذهاب إلى الحج أو العمرة دون محرم ؟

10:07

461 مليون دينار تكلفة تقديرية لمشروع تخزين الطاقة الكهرومائية قرب سد الموجب

10:02

إدارة السير تحذّر من المخالفات الخطرة تزامنا مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

09:56

حاضرة ومسموعة

09:55

170 مليون دينار تكلفة تقديرية لبناء 41 مدرسة أكاديمية ومهنية خلال 3 أعوام

09:49

تسجيل مسرب يكشف تعاونا بين إيهود باراك وإبستين.. هذا ما طلبه من بوتين

09:31

السيوف يكتب: مانيفستو الردع الهاشمي: الانقلاب البنيوي وهندسة السيادة في عصر الحروب الذكية

09:30

لا مؤشرات على حرب امريكية – ايرانية

09:28

وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد الدولي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني

وفيات
وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026