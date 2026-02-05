وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن تلوث مياه منطقة الشميساني كيف حصل وماهو الضرر الناتج عنه ومن تم محاسبته ومن يتحمل فاتورة شهر التلوث.

نص السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: تلوث مياه الشميساني

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

1.ما هي نتائج الفحوصات الميدانية والمخبرية لتحديد سبب تلوث مياه الشرب في منطقة الشميساني وهل ثبت حدوث اختلاط فعلي مع مياه الصرف الصحي ومن هي الجهة المسؤولة عن هذا الخلل، وكيف تمت مساءلتها.؟

2.كيف تم إبلاغ سكان المنطقة رسميًا فور اكتشاف التلوث لتوجيههم بالإجراءات الوقائية وما الآلية المتبعة لدى الحكومة للتواصل السريع مع المواطنين في مثل هذه الحالات الطارئة.؟

3.كيف تم تزويد سكان المنطقة بمياه صالحة للشرب أثناء حصول التلوث وهل شمل التزويد كل سكان المنطقة وكم المدة التي بقي فيها السكان دون وصول مياه مباشرة إلى منازلهم وكيف ستتعامل الحكومة مع فاتورة الشهر الذي حصل فيه التلوث هل ستُلغى عن سكان المنطقة أم سيتم تخفيضها أطلب تزوي بالقرار الإداري الذي سيعالج مشكلة الفاتورة خلال الشهر الذي حصل فيه التلوث.؟.

4.ما هي الإجراءات القانونية والإدارية التي ستتخذها الحكومة بحق أي موظفين أو متعاقدين ثبت تقصيرهم في مسؤولياتهم المتعلقة بسلامة المياه العامة وحقوق المواطنين في الحصول عليها.؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس

عدنان مشوقه