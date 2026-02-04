رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يزور صرح الشهيد بعمّان

وطنا اليوم:زار رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق احمد فتحي خليفة، والوفد المرافق له اليوم الأربعاء، صرح الشهيد/ عمّان، وكان في استقباله مدير الإعلام العسكري.

واستمع الوفد الضيف إلى نبذة تاريخية حول تأسيس الصرح ورمزيته والقيم السامية التي يمثلها، تخليداً لأرواح الشهداء الأبرار.

واشتملت الزيارة وضع إكليل الزهور على مثوى الجندي المجهول وجولة في مرافق الصرح، واطّلع الوفد على ما يحتويه من مقتنيات وأسلحة تحاكي قصة بناء الأردن الحديث وتطور القوات المسلحة على مر السنين، والذي يعد معلماً مميزاً يخلد ذكرى الشهداء الذين ضحوا بدمائهم دفاعاً عن الوطن.

وفي نهاية الزيارة، دوّن الضيف كلمة في سجل كبار الزوار