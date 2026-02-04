وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنّ اجتماع اللجنة المعنية بمناقشة بنود تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن سيُعقَد برعاية الأمم المتحدة في عمّان خلال الفترة من ٥ – ١٩ شباط ٢٠٢٦.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلّعات الشعب اليمني الشقيق.
الأردن يستضيف اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية
