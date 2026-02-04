بنك القاهرة عمان
الأردن يستضيف اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنّ اجتماع اللجنة المعنية بمناقشة بنود تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن سيُعقَد برعاية الأمم المتحدة في عمّان خلال الفترة من ٥ – ١٩ شباط ٢٠٢٦.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ‏دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلّعات الشعب اليمني الشقيق.


