الملك حول التطورات المرتبطة بإيران: موقف الأردن داعم للدبلوماسية والحوار

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، شخصيات سياسية وإعلامية، لبحث أبرز القضايا المحلية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، أن الأردن ماض في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في قطاعات حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين.

وفي الشأن الإقليمي، أعاد جلالته التأكيد على أن الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار، لافتا إلى أن المملكة تعمل من أجل استعادة الاستقرار في المنطقة.

وحول التطورات المرتبطة بإيران، أشار جلالة الملك إلى أن الأردن يأمل أن يتم خفض التوترات بطرق سلمية، مشددا على موقف المملكة الداعم للدبلوماسية والحوار.

وتطرق جلالته إلى العلاقات مع سوريا، مؤكدا أن مصلحة الأردن في استقرار سوريا، وأن التنسيق مستمر بين مؤسسات البلدين لتوسيع التعاون وتبادل الخبرات في كل المجالات.

وشدد جلالة الملك على أهمية ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله ووقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وثمن جلالته إسهامات الحضور في نشر الحقيقة وتعزيز الروح الوطنية، مؤكدا ضرورة أن تكون المصلحة الوطنية بوصلة الخطاب السياسي والإعلامي.

ومن جانبهم، تحدث الحضور عن عدد من القضايا محليا ودوليا المتعلقة بالمجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة