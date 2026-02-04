لجنة متابعة شكاوى الكهرباء: الفواتير صحيحة ولا خللا فنيا في العدادات

وطنا اليوم:أكدت اللجنة المشكّلة لمتابعة شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء، والتحقق منها فنيا وميدانيا، صحة الفواتير وسلامة العدادات والإجراءات الفنية المعتمدة، وعدم وجود أي خلل تقني، وفقا لبيان صادر عن اللجنة.

وأجرت اللجنة، التي شُكّلت بتوصية من لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وعضوية ممثلين عن نقابة المهندسين الأردنيين والجمعية العلمية الملكية، إضافة إلى عضو مراقب من لجنة الطاقة النيابية، كشفا ميدانيا على نحو 20% من الشكاوى في مختلف محافظات المملكة.

وقالت، إنّ الارتفاع الملحوظ في بعض الفواتير يعود إلى تغيّر نمط الاستهلاك والانتقال إلى الشريحة الأعلى، نتيجة الظروف الجوية الراهنة، وانخفاض درجات الحرارة، وزيادة عدد ساعات الاستخدام، مؤكدة أن هذا النمط متكرر وموثق في مثل هذه الظروف.

وأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن استمرارها في أداء دورها الرقابي والفني بكل شفافية ومسؤولية، ومتابعة الشكاوى الواردة عبر القنوات الرسمية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتنظيمية اللازمة وفق الأطر القانونية المعمول بها، بما يضمن حماية حقوق المشتركين وصون نزاهة منظومة الكهرباء.