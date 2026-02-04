بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله لمجلس الوزراء

39 دقيقة ago
الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله لمجلس الوزراء

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأربعاء، إن مجلس الإدارة قرر الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله لمجلس الوزراء للسير في مراحل إقراره دستوريا.
وأعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأربعاء، نتائج الحوار الوطني حول ما يحتاجه قانون الضمان الاجتماعي من تعديلات في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، أوصت بتوسيع مِظلة الشمول التأميني، ضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية.
وتشمل التوصيات المتعلقة بمحور الاستدامة المالية للمؤسسة، الرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة، في حدّه الأقصى، إلى 63 عاما للذكور وللإناث إلى 58 عاما، تقديم حوافز داعمة لتشجيع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.
وأوصت نتائج الحوار بتعزيز حرية الاستمرار في العمل بعد سِن التقاعد للمرأة بالإبقاء على الشمول الإلزامي للمؤمن عليها بعد بلوغ سِن (55) عامًا، حتى وإن استكملت شروط تقاعد الشيخوخة، في حال رغبتها في الاستمرار في سوق العمل وحتى إكمال سن (60) عامًا، دون اشتراط موافقة صاحب العمل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:09

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات

17:01

المصري يكتب بمناسبة عيد ميلاد الملك : ملك الإصلاح والتحديث رؤية دولة لا تهتز

16:42

رؤى النائب مصطفى العماوي الحزبية هل يأخذ بها في مجلس النواب

16:31

أحمد عبيدات… رجل الدولة الذي غادر بصمت وترك وطنًا من المواقف

16:27

البيئة وبلدية السلط تطمئنان: لا تسرب لمياه الصرف الصحي في إسكان المغاريب

16:06

فتح باب التقدم لأراضٍ سكنية بشروط ميسّرة في ضاحية الأميرة إيمان

16:00

اعتبارا من الأحد.. طوارئ الأميرة بسمة تنتقل كليا إلى المبنى الجديد

15:42

إعلام جامعة البترا تناقش دمج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في خططها الدراسية

15:36

15 قتيلا بتصادم زورق مهاجرين مع سفينة لخفر السواحل اليوناني

15:24

إعادة انتخاب الأمير فيصل عضواً في مجلس الشيوخ بالاتحاد الدولي للسيارات

15:13

uwallet وصندوق المرأة للتمويل الأصغر يوقعان مذكرة تعاون لإطلاق خدمة “سلف الرواتب الرقمية” لموظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة

14:54

شركة زين تنال شهادة الأيزو (ISO 45001) للصحة والسلامة المهنية

وفيات
وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026