uwallet وصندوق المرأة للتمويل الأصغر يوقعان مذكرة تعاون لإطلاق خدمة “سلف الرواتب الرقمية” لموظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة

وطنا اليوم:أعلن كلٌّ من شركة uwallet وشركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر عن توقيع مذكرة تعاون استراتيجية لإطلاق خدمة رقمية جديدة تحت اسم “سلف الرواتب الرقمية”، والتي تتيح لموظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على سلف مالية من رواتبهم المستحقة بمرونة وأمان، ضمن تجربة رقمية سلسة وسريعة.

ووقّع المذكرة كلٌّ من الرئيس التنفيذي لشركة uwallet الدكتور علاء نشيوات والرئيس التنفيذي لشركة صندوق المرأة السيدة مها السعيد، بحضور عدد من الموظفين من الجانبين.

وتهدف الشراكة إلى تقديم حل متكامل يجمع بين القدرة التمويلية والقدرة التقنية ضمن إطار واضح يضمن سهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ ورفع كفاءة إدارة العمليات. وبموجب هذا التعاون، يتم تقديم الخدمة عبر قنوات رقمية حديثة، بما يضمن تجربة مستخدم متقدمة وإجراءات مبسطة، إلى جانب تقارير فورية تدعم الحوكمة والشفافية وتحسن كفاءة الأداء.

وتأتي هذه الخدمة استجابةً لاحتياجات الموظفين اليومية، من خلال توفير سيولة فورية تساعدهم على تغطية الالتزامات الطارئة وإدارة المصاريف قبل موعد صرف الرواتب، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي للأفراد، ويدعم في الوقت نفسه الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز رضا الموظفين واستمرارية الإنتاجية.

وقال الدكتور علاء نشيوات:

“هذه الشراكة تعكس توجهنا المشترك لتقديم حلول مالية رقمية عملية وملموسة تلامس احتياجات الموظفين والشركات. نحن في uwallet نركز على تحويل الخدمات المالية إلى تجربة أبسط وأسرع وأكثر أماناً، من خلال حلول رقمية قابلة للتوسع تخدم أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي في الأردن.”

ومن جانبها قالت السيدة مها السعيد:

“نعتبر هذه الخطوة امتداداً لرسالتنا في تطوير منتجات تمويلية مسؤولة تواكب التحول الرقمي وتصل للناس بشكل أسهل وأكثر كفاءة. التعاون مع uwallet يتيح تقديم خدمة مرنة وشفافة تساعد الموظفين على إدارة التزاماتهم، وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر أدوات مالية حديثة تعزز الاستقرار والاستدامة.”

ويُذكر أن uwallet تعد من أبرز مزودي خدمات الدفع الإلكتروني المرخصة في الأردن، وتواصل العمل على تطوير حلول رقمية حديثة تُمكّن الأفراد والشركات من تنفيذ معاملاتهم بسهولة وأمان. كما تعد شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، التي تأسست عام 1996، مؤسسة رائدة غير هادفة للربح تعمل تحت رقابة وإشراف البنك المركزي الأردني، وهي جزء من شبكة مؤسسات التمويل الأصغر “تنمية”.