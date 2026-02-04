وزارة البيئة تنتج أكياس السيارات القابلة لإعادة الاستخدام

وطنا اليوم:أنتجت وزارة البيئة، بدعم ومساهمة من القطاع الخاص كشركاء في البرنامج، أكياس السيارات القابلة لإعادة الاستخدام بتصميم جديد بهدف الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات من المركبات وتعزيز سلوكيات المواطنين البيئية الصحيحة. لغايات الاستمرار في تنفيذ مبادرة توزيع الاكياس المعاد استخدامها للمواطنين

وجاءت هذه المبادرة استجابة لملاحظات وردت حول وجود شعار الوزارة الرسمي على الأكياس، حيث تم تعديل التصميم ليحتوي على اسم الوزارة ورسالة توعوية مباشرة تحث على الحفاظ على نظافة المدن، وتشجع المواطنين على استخدام الأكياس المعاد استخدامها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الوطنية لتعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الممارسات المستدامة التي تسهم في حماية البيئة، مؤكدةً على أهمية شراكة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم البرامج البيئية والتثقيفية.

وتتضمن الرسالة التوعوية على الأكياس عبارة: “حافظ على نظافة بلدك – لا للإلقاء العشوائي للنفايات”، لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى مستخدمي المركبات، وضمان الاستفادة القصوى من المبادرة في الحد من التلوث البيئي