بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

وزارة البيئة تنتج أكياس السيارات القابلة لإعادة الاستخدام

29 دقيقة ago
وزارة البيئة تنتج أكياس السيارات القابلة لإعادة الاستخدام

وطنا اليوم:أنتجت وزارة البيئة، بدعم ومساهمة من القطاع الخاص كشركاء في البرنامج، أكياس السيارات القابلة لإعادة الاستخدام بتصميم جديد بهدف الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات من المركبات وتعزيز سلوكيات المواطنين البيئية الصحيحة. لغايات الاستمرار في تنفيذ مبادرة توزيع الاكياس المعاد استخدامها للمواطنين
وجاءت هذه المبادرة استجابة لملاحظات وردت حول وجود شعار الوزارة الرسمي على الأكياس، حيث تم تعديل التصميم ليحتوي على اسم الوزارة ورسالة توعوية مباشرة تحث على الحفاظ على نظافة المدن، وتشجع المواطنين على استخدام الأكياس المعاد استخدامها.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الوطنية لتعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الممارسات المستدامة التي تسهم في حماية البيئة، مؤكدةً على أهمية شراكة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم البرامج البيئية والتثقيفية.
وتتضمن الرسالة التوعوية على الأكياس عبارة: “حافظ على نظافة بلدك – لا للإلقاء العشوائي للنفايات”، لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى مستخدمي المركبات، وضمان الاستفادة القصوى من المبادرة في الحد من التلوث البيئي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:48

وفد سوري يزور النزاهة ويطلع على تجربة الهيئة بمكافحة الفساد

12:45

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

12:28

أردني يعثر على 200 ألف درهم ويسلمها .. وشرطة دبي تكرمه

12:16

مسؤول يؤكد : طهران أبلغت واشنطن أنها لن تبحث إلا النووي

12:08

إجراءات فنية وبدنية في أندية المحترفين لمواجهة ضغط المباريات

12:05

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعلن نتائج الحوار الوطني حول التعديلات التي يحتاجها قانون الضمان

11:41

السير : ضبط المركبات التي ظهرت تسير بشكل مواكب وسائق احداها يقوم بالتشحيط

11:38

350 ديناراً .. تفاصيل أسعار تذاكر حفل شاكيرا المرتقب في الأردن

11:30

لقاء بن سلمان وإردوغان: قلق من تدهور أوضاع غزة ودعم لجهود حكومة دمشق

11:17

إنجاز معالجات هندسية لـ 52 موقعا تضررت من السيول والانهيارات بكلفة 9 ملايين دينار

11:11

سلطات الاحتلال تلغي سفر مرضى غزة عبر رفح

11:09

الأستاذ عماد الشملان … رحلةُ كفاحٍ صادقة، وعطاءٍ هادئ، وتميّزٍ نبت من العمل

وفيات
وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026