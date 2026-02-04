وفد سوري يزور النزاهة ويطلع على تجربة الهيئة بمكافحة الفساد

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي اليوم الأربعاء، وفدا من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية، يرأسه رئيس الهيئة عامر العلي؛ للاطلاع على تجربة الهيئة في مكافحة الفساد ونشر قيم وثقافة النزاهة.

وقال الدكتور حجازي، إن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل ونقل المعرفة بين الجانبين وتعزيز أسس وأطر التعاون المشترك بينهما، مؤكدا أن الأردن منفتح جدا تجاه سوريا الشقيقة، وأن الشراكة بين الهيئتين هو تجسيد لرؤية قيادتي البلدين الشقيقين.

وأعرب عن أمله في أن تثمر هذه الزيارة عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وتأطير التعاون بين البلدين.

من جهته، ثمن العلي، جهود الأردن قيادة وحكومة وشعبا في مساندة سوريا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز التعاون في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد والاستفادة من تجربة الأردن الرائدة بهذا المجال، بالإضافة إلى نقل الخبرات.

بدورها، عرضت رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي سامية أبوشريف، تجربة الوحدة وصلاحياتها بجمع المعلومات وتقييم وتحليل الوضع المالي وغير المالي وتنسيق تنفيذ السياسة العامة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق رؤية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وضم الوفد، معاون رئيس الهيئة احمد الشلاش ومدير المعهد العالي للرقابة و التفتيش علي سليمان ومدير التعاون الدولي محمد العطوي ومدير التدريب و التأهيل زكريا بولص ومدير العلاقات والاتصال الحكومي هشام الخطيب ومدير المعلوماتية طارق الغوش.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وعدد من مدراء المديريات الذين عرضوا آلية عمل مديرياتهم وطبيعة أعمالها