هيئة النقل : خلال 6 أشهر لن تبقى أي تطبيقات نقل غير مرخصة

وطنا اليوم:كشف مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، عن فتح المجال حالياً أمام تطبيقات النقل غير المرخصة لتصويب أوضاعها والسير بإجراءات الترخيص لتستمر، قائلاً إنه وخلال ستة أشهر لن يسمح بعمل تطبيقات غير مرخصة في شوارع المملكة.

وأضاف الخرابشة في تصريح اذاعي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون في حال انتهاء المهلة دون ترخيص، مشدداً على أن من لا يقوم بالترخيص سيجد نفسه بعد انتهاء المدة محظوراً.

وأكد أنه لا زيادة على تعرفة التطبيقات ولا على التكسي الأصفر، وأن النظام نصّ على أن تكون تعرفة تطبيقات النقل أعلى من تعرفة التكسي الأصفر بنسبة 20%. لكن التنافس الحاد بين التطبيقات يدفع بعضها لمخالفة التسعيرة.

وأشار إلى أن التطبيق لنظام النقل موجود منذ عام 2018، وأن الهيئة أكدت في بيان أصدرته أمس أن على التطبيقات الالتزام بالنظام حتى لا تُتخذ بحقها إجراءات تنظيمية.