استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية الأردنية داخل قطاع غزة

وطنا اليوم:نفّذت لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سلسلة من التدخلات الإنسانية المكثفة منذ مطلع عام 2026، ركّزت على تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، وذلك في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة لدعم أهلنا في قطاع غزة.

وشملت هذه التدخلات توزيع 40,000 وجبة غذائية جاهزة على عدة مراحل، إلى جانب توزيع 26,500 ربطة خبز لدعم الأمن الغذائي اليومي للأسر المتضررة.

وفي قطاع المياه، تم توفير 1,500 متر مكعب من مياه الشرب الصالحة للاستخدام، استجابة مباشرة لأزمة المياه المتفاقمة داخل القطاع.

كما نفّذت الفرق الميدانية عمليات توزيع 4,500 شادر (غطاء إيوائي) لصالح الأسر النازحة، بهدف توفير الحد الأدنى من الحماية من العوامل الجوية، خاصة خلال فترات البرد والأمطار.

وتأتي هذه الجهود ضمن شراكة إنسانية فاعلة تعكس التزام لجنة زكاة المناصرة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالاستجابة العاجلة والعمل المنظّم القائم على الأرقام والاحتياج الفعلي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة.