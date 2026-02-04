الغذاء والدواء وتكية أم علي توقعان مذكرة تفاهم في مجال سلامة وجودة الغذاء

وطنا اليوم:وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية تكية أم علي للعمل التطوعي والخيري، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لضمان وصول غذاء آمن وذي جودة عالية، للمستفيدين من برامج التكية.

ووقع المذكرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء المدير العام الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات وعن جمعية تكية أم علي مديرها العام سامر بلقر.

وأكدت عبيدات أن المذكرة تجسد التزام المؤسسة بنقل خبراتها الفنية وتبادل المعرفة مع المؤسسات الوطنية وبناء القدرات في مجالات سلامة الغذاء وجودته خلال مراحل سلسلة الغذاء، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن التعاون سيشمل مجالات تقديم برامج تدريبية متخصصة لكوادر تكية أم علي في مجالات سلامة وجودة الغذاء وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد وأنظمة الرقابة الذاتية، وتبادل الخبرات الفنية، والتوعية والتثقيف.

من جهته قال بلقر إن هذه الشراكة تأتي التزامًا من تكية أم علي بضمان أعلى معايير السلامة والجودة في جميع برامجها الغذائية، مؤكدًا أن سلامة الغذاء تشكل ركنًا أساسيًا من نهج التكية القائم على حماية كرامة الإنسان وصحته، مضيفا أن توقيع هذه المذكرة يعكس حرص التكية على العمل المؤسسي المستدام، ويجسد التزامها بتقديم غذاء آمن للمستفيدين في مختلف مراحل التحضير والتخزين والتوزيع. ويأتي توقيع المذكرة التزاما من الجانبين بنهج التطوير المستمر، وتعزيز الشراكات المؤسسية، وضمان أعلى مستويات جودة وسلامة الغذاء.

وشاركت عبيدات في جانب من العمل التطوعي الميداني في برنامج “عابر سبيل” من خلال تقديم وجبات ساخنة في لفتة تعكس أهمية العمل التطوعي، كما تم تقديم عرض حول جهود التكية وبرامجها سواء برنامج الطرود الغذائية أو برنامج الوجبات الغذائية وبرنامج الأضاحي وبرامج الاحتياجات الأساسية وبرامج الاستجابة السريعة للطوارئ لإيصال المساعدات للأهل في غزة وبرامج بناء القدرات في مؤسسة أبو عبدالله، هذا ووقعت المذكرة بحضور وفد من مديري وموظفي المؤسسة المعنيين من بينهم؛ الدكتورة أماني حداد- منسقة المذكرة ومدير مديرية المناطق الدكتور خالد الروسان ومستشار شؤون الغذاء والتعاون الدولي الدكتور جعفر القضاة ومدير فرع عمان المهندس مأمون صياحين، إلى جانب الفريق المعني من التكية.