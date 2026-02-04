السيبراني : نشر معلوماتك البنكية والشخصية على وسائل الذكاء الاصطناعي خرق للخصوصية

وطنا اليوم:أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، محمد الصمادي، أن الاستخدام المدروس لوسائل التكنولوجيا يمكّننا من الوصول للآمن الرقمي، منوها بأن أدوات الذكاء الاصطناعي عنصر مساعد للعمل في قطاعات عديدة ولكنها ليست منصات مخصصة لتقديم البيانات الشخصية الخاصة والبنكية.

ودعا الصمادي إلى الالتزام برسائل التوعية والتثقيف بمجال الأمن السيبراني الصادرة عن المركز.

ولفت إلى أن نشر المعلومات البنكية والشخصية على وسائل الذكاء الاصطناعي خرق واضح للخصوصية، مشيرا إلى أنه عند النشر من خلالها فإن المستخدم لا يعرف متى وكيف هذه الأنظمة تخترق ولا يعرف أين تخزن المعلومات الموجودة بهذه الأدوات ولا يعلم من يطلع على هذه التفاصيل.

وتابع: “وسائل الذكاء الاصطناعي تساعدك بالحصول على المعلومات وتثري حياتك عند استخدامها بالشكل السليم، خاصة بالمجال البحثي والعلمي للوصول إلى الدراسات والأبحاث ولكنها ليست مكانا مناسبا للمعلومات الشخصية والبنكية”.

وشدد الصمادي على أن المركز الوطني للأمن السيبراني لن يوفر جهدا لتطوير عمله وبرامجه وصولا لفضاء رقمي آمن.

ووصف الصمادي العام الحالي 2026 بعام التوعية بكيفية الحماية من الهجمات السيبرانية بالتركيز على محور الإنسان بهذه التوعية.

يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة الأردن مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.