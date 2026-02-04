ملتقى مستقبل الطيران الأردني الأول

المهندس مدحت الخطيب

في خطوةٍ جمعت الواقع بالطموح، وربطت الخبرة بالإمكانات، جاء ملتقى مستقبل الطيران الأردني الذي عقدته نقابة المهندسين الأردنيين، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني الأردنية، وبشراكةٍ فاعلة ودعمٍ حقيقي من كبرى الشركات الأردنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، ليؤكد أن الطيران الأردني ليس حلماً مؤجلاً، بل مشروع دولة يُبنى على أسس راسخة.

كممثلٍ عن الشركة الأردنية لصيانة محركات الطائرات، رائدة العمل المهني والتقني في الأردن والمنطقة، كان الحديث عن الإمكانات المتوفرة في قطاع الطيران حديث واقع لا ترف تنظير؛ عن خبرات متراكمة، وكفاءات وطنية، وبنية تقنية متقدمة، وقصص نجاح حقيقية صنعتها الشركة وشقيقاتها، ورفعت اسم الأردن عالياً في سماء الصناعة الجوية.

هذه النجاحات لم تأتِ بمحض الصدفة، ولم تكن وليدة لحظة عابرة، بل هي ثمرة جهود صادقة، وعمل دؤوب، واستثمار واعٍ بالإنسان قبل المكان، وشراكة حقيقية بين المؤسسات، والعاملين، والجهات التنظيمية، الذين آمنوا أن التميز خيار، وأن الاحتراف ثقافة، وأن المستقبل يُصنع ولا يُنتظر.

ملتقى يستحق الشكر، لأنه لم يكتفِ بعرض الواقع، بل فتح نوافذ الأمل، ورسّخ الثقة بقدرة الأردن على أن يكون لاعباً مؤثراً في صناعة الطيران إقليمياً، حين تتكامل الرؤية، وتُحترم الخبرة، ويُمنح الطموح ما يستحقه من دعم.

شكرا لمن ساهم معنا في إنجاح المؤتمر

شكراً لشركتي الأردنية لصيانة محركات الطائرات على الدعم المالي والمعنوي الَّلامحدود.

شكراً لنقابة المهندسين الأردنين نقيب ومجلس وأمانة عامة وأعلام وعلاقات عامة.

شكراً لهيئة الطيران المدني ممثلةً بالكابتن ضيف الله الفرجات ولكل من ساهم منهم.

شكراً للشعبة الميكانيكية ورئيسها المهندس محمد عبابنة.

شكراً لنسور سلاح الجو الملكي على مشاركتهم الفاعلة.

شكراً للجنة التحضيرية فردا فردا.

شكراً لكل الشركات والأكاديميات ولمن شارك ودعم وقدم وساهم ولو بكلمة واحدة.

شكراً لله لأن لنا وطنًا يطارحه الحمام هديلا…