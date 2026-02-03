بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

15 دقيقة ago
الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تُحذّر من شراء معدن الذهب عن طريق إعلانات تنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الوحدة تعاملت خلال الأيّام الماضية مع عدد من شكاوى الاحتيال عن طريق شراء الذهب عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن شكاوى الاحتيال تلخصت في: شراء الذهب وتحويل مبالغ مالية إلى المحتال والذي يقوم بعد ذلك بالاختفاء وعدم إرسال ما تم الاتفاق عليه من مشتريات ذهبية، وفي حالة أخرى يقوم من خلالها المحتال بإرسال ما اتُّفق عليه؛ ليتبين للمشتري بعد عملية الفحص بأن المعدن مغشوش أو ليس ذهباً أو أنه مخلوط بمعادن أخرى كالحديد أو النحاس.
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم التعامل مع هذه الصفحات وفي حال إرادة شراء الذهب التوجّه إلى المحال المرخصّة وعدم إجراء عمليات شراء الذهب إلا من المحال المعتمدة والمرخّصة والرسمية.وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تُحذّر من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تُحذّر من شراء معدن الذهب عن طريق إعلانات تنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الوحدة تعاملت خلال الأيّام الماضية مع عدد من شكاوى الاحتيال عن طريق شراء الذهب عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن شكاوى الاحتيال تلخصت في: شراء الذهب وتحويل مبالغ مالية إلى المحتال والذي يقوم بعد ذلك بالاختفاء وعدم إرسال ما تم الاتفاق عليه من مشتريات ذهبية، وفي حالة أخرى يقوم من خلالها المحتال بإرسال ما اتُّفق عليه؛ ليتبين للمشتري بعد عملية الفحص بأن المعدن مغشوش أو ليس ذهباً أو أنه مخلوط بمعادن أخرى كالحديد أو النحاس.
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم التعامل مع هذه الصفحات وفي حال إرادة شراء الذهب التوجّه إلى المحال المرخصّة وعدم إجراء عمليات شراء الذهب إلا من المحال المعتمدة والمرخّصة والرسمية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:47

الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون: لقد أذهلني جمال الأردن

20:34

الفوسفات الأردنية: أرباح قياسية تعكس قوة الإدارة وتحولات السوق العالمية

20:31

ما الذي منع الانفجار؟ قراءة هادئة في المشهد الإيراني

20:28

وحدة أردنية متخصصة بشكاوى النساء اثناء استخدام النقل العام

20:23

الولايات المتحدة تعرض تدريب معلمين اردنيين والإقامة والتذاكر مجاناً

20:12

إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام

19:43

استثمارات سعودية جديدة بمليارات الدولارات في سوريا

19:29

وزيرة التنمية تسلم مسكنا جديدا لأسرة عفيفة وتوجه بمعونات عاجلة في عجلون

19:24

مدينة مغربية شبه خالية بعد تحذيرات من أمطار طوفانية

19:18

Orange Jordan Celebrates International Day of Education with Digital Inclusion Session for Persons with Disabilities

19:12

رفع تعرفة التطبيقات الذكية لتكون أعلى من التاكسي العادي بنسبة 20%

19:07

الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري

وفيات
وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026وفيات الأحد 1 – 2 – 2026